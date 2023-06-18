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Ситуация на Авдеевском направлении: на сколько продвинулись ВСУ

18 июня 2023 14:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на Авдеевском направлении: на сколько продвинулись ВСУ
Силы обороны Украины на востоке. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают проводить локальные контрнаступательные действия на Востоке Украины. В частности, есть успехи на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Мы - Украина".

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Ситуация на Авдеевском направлении

По словам Барабаша, противник продолжает обстреливать данный участок фронта. К тому же, обстрелы в последнее время участились. Однако ВСУ контролируют ситуацию.

Виталий Барабаш заявил, что наши защитники ведут небольшие контратаки и имеют определенные успехи к северу от Авдеевки.

За последние две недели силам обороны удалось продвинуться вперед на более чем 1 километр.

Напомним, российские оккупационные власти заявляют, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье. Речь идет о селе Пятихатки.

Добавим, что, по словам СМИ, Вооруженным силам России критически не хватает танков , поскольку наступление Украины на юге и востоке продолжало оттеснять линию фронта с помощью западной техники.

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