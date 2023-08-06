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Ситуация на Бахмутском направлении: в ISW рассказали о темпах наступления ВСУ

6 августа 2023 07:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на Бахмутском направлении: в ISW рассказали о темпах наступления ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Наступательные действия ВСУ на южном и северном флангах Бахмута несколько замедлились в последнее время. В то время как российские войска продолжают перекидывают значительную часть своих сил в район города.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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Ситуация на Бахмутском направлении

"Украинские наступательные операции на южном и северном флангах Бахмута замедлились в последние дни, а российские и украинские источники не сообщали ни о каких украинских наземных атаках в этом районе 5 августа", — говорится в сообщении.

Как утверждают аналитики, главная цель ВСУ — удержать российские войска и не дать им продвинуться вперед. Силам обороны это хорошо удается даже, несмотря на то, что россияне перебросили на это направление значительную часть своих сил, в том числе "элитные формирования".

"Прибытие этих подразделений и соединений в район Бахмута означает использование значительной боевой силы, которую российские силы могли использовать для поддержки наступательных операций в Луганской и Харьковской областях или для усиления оборонных операций России на юге Украины", — говорят аналитики.

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Также мы писали, что украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонщины остается напряженной для врага.

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