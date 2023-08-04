Зеленский провел Ставку 4 августа: о чем говорили на заседании

Ситуация на фронте и "зерновой коридор": Зеленский провел Ставку
Сегодня, 4 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Заседание длилось три часа.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский провел Ставку
"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требовавших особого внимания", — охарактеризовал заседание Зеленский.
На заседании говорили о:
- ситуации на фронте;
- "зерновом коридоре";
- развитии военно-промышленного комплекса (ВПК);
- анализе применения высокоточного оружия
Напомним, 3 августа Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что на фронте сейчас идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.
Также мы писали, что 3 августа глава государства провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи Зеленский заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.