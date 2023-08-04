Зеленский провел Ставку 4 августа: о чем говорили на заседании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Сегодня, 4 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Заседание длилось три часа.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требовавших особого внимания", — охарактеризовал заседание Зеленский.

На заседании говорили о:

ситуации на фронте;

"зерновом коридоре";

развитии военно-промышленного комплекса (ВПК);

анализе применения высокоточного оружия

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что на фронте сейчас идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Также мы писали, что 3 августа глава государства провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи Зеленский заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.