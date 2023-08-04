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Ситуация на фронте и "зерновой коридор": Зеленский провел Ставку

4 августа 2023 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел Ставку 4 августа: о чем говорили на заседании
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 4 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Заседание длилось три часа.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский провел Ставку

"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требовавших особого внимания", — охарактеризовал заседание Зеленский.

На заседании говорили о:

  • ситуации на фронте;
  • "зерновом коридоре";
  • развитии военно-промышленного комплекса (ВПК);
  • анализе применения высокоточного оружия
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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что на фронте сейчас идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

Также мы писали, что 3 августа глава государства провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи Зеленский заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.

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