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Ситуация на Востоке обострилась, — Маляр

16 июля 2023 16:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ситуация на Востоке обострилась, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр рассказала, что оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области. Украинские военные в обороне. Идут упорные бои, поэтому положения сторон изменяются динамически по несколько раз в сутки.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг — нас", — отметила заместитель министра обороны.

А на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне продолжают наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений.

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Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) сообщал, что ВСУ, вероятно, изменили стратегию ведения боевых действий для того, чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.

Также Анна Маляр рассказывала, что у украинских защитников продвижение на южном фланге Бахмутского направления. Однако оно сопровождается "боями и мощным враждебным противодействием".

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