Ситуация на Востоке обострилась, — Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

На восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр рассказала, что оккупанты два дня подряд активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области. Украинские военные в обороне. Идут упорные бои, поэтому положения сторон изменяются динамически по несколько раз в сутки.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг — нас", — отметила заместитель министра обороны.

А на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне продолжают наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений.

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) сообщал, что ВСУ, вероятно, изменили стратегию ведения боевых действий для того, чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.

Также Анна Маляр рассказывала, что у украинских защитников продвижение на южном фланге Бахмутского направления. Однако оно сопровождается "боями и мощным враждебным противодействием".