Ситуация в Бахмуте обострена, враг пытается прорвать оборону, — Маляр
В Минобороны сообщили, что ситуация в Бахмуте обострена и враг продолжает наступление. В свою очередь Вооруженные силы делают все, чтобы откинуть врага.
Об этом заявила первый заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
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Обстановка в Бахмуте
Представительница Минобороны отметила, что враг пытается прорвать оборону украинских сил обороны.
"Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы", — отметила Маляр.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия в скором времени может захватить Бахмут. По его словам, украинская оборона города может потерпеть поражение. Однако Столтенберг считает, если это действительно произойдет, то это не будет переломным моментом в войне.
В свою очередь спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что заявления Альянса о "падении Бахмута" свидетельствуют о том, что в НАТО не совсем понимают ситуацию. Пока им трудно понять логику этой войны.
Фото: Reuters