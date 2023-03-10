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Ситуация в Бахмуте обострена, враг пытается прорвать оборону, — Маляр

10 марта 2023 17:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ситуация в Бахмуте напряженная
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Минобороны сообщили, что ситуация в Бахмуте обострена и враг продолжает наступление. В свою очередь Вооруженные силы делают все, чтобы откинуть врага.

Об этом заявила первый заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

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Представительница Минобороны отметила, что враг пытается прорвать оборону украинских сил обороны.

"Ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы", — отметила Маляр.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия в скором времени может захватить Бахмут. По его словам, украинская оборона города может потерпеть поражение. Однако Столтенберг считает, если это действительно произойдет, то это не будет переломным моментом в войне.

В свою очередь спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что заявления Альянса о "падении Бахмута" свидетельствуют о том, что в НАТО не совсем понимают ситуацию. Пока им трудно понять логику этой войны.

Фото: Reuters

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