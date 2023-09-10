Скибицкий рассказал, сколько "Искандеров" россияне разместили на границе с Украиной

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Российская Федерация на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. Именно эти комплексы наносили удар по нашей стране за прошедшие сутки.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Кстати, как вы видите на слайде, РФ вдоль границы с Украиной на сегодня развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса "Искандер". Таким образом идет методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства", — заявил он на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

Также Скибицкий подчеркнул, что РФ активно применяет против украинских войск авиацию, однако опасается мощной системы противовоздушной обороны Украины, подтвердившей свою эффективность.

"Подтвердила тем, что значительный процент крылатых ракет, других боеприпасов, направляющихся на гражданские, военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны. Мы благодарим наших партнеров за те новейшие средства вооружения, которые предоставлены нашему государству, и они эффективны, они позволяют защищать наше государство", — добавил он.

Ранее мы рассказывали, что война Российской Федерации против Украины не будет долговременной. Такого мнения придерживается начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал ход процесса обмена пленными "всех на всех".

Глава ГУР добавил, что ситуация не так сложна, как кажется. Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".