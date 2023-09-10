Скибицький розповів, скільки "Іскандерів" росіяни розмістили на кордоні з Україною

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Російська Федерація на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Саме ці комплекси завдавали удару по нашій країні минулої доби.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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"До речі, як ви бачите на слайді, РФ уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер". Таким чином, йде методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави", — заявив він на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Також Скибицький наголосив, що РФ активно застосовує проти українських військ авіацію, проте боїться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

"Підтвердила тим, що значний відсоток крилатих ракет, інших боєприпасів, які прямують на цивільні, військові об'єкти, знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які надано нашій державі, і вони ефективні, вони дозволяють захищати нашу державу", — додав він.

Раніше ми розповідали, війна Російської Федерації проти України не буде довготривалою. Такої думки дотримується начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими "всіх на всіх".

Голова ГУР додав, що ситуація не така складна, як здається. Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".