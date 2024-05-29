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Сколько бойцов теряет Россия под Часовым Яром — детали от группировки войск "Хортица"

29 мая 2024 00:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россия теряет личный состав под Временным Яром, но штурмы города не прекращаются
Бои за город Часов Яр. Фото иллюстративное: Telegram/GeneralStaffZSU
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Российские войска усилили штурмы Часового Яра в Донецкой области. Но во время каждой атаки враг теряет 50-60 солдат.

Об этом во вторник, 28 мая, в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Назар Волошин.

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По словам Волошина, российские войска активно используют технику при штурмах украинского города. И обстреливают Часов Яр из артиллерии. Количество вражеских авиаударов уменьшилось.

"В последнее время враг проводит штурмы с применением техники. В среднем вражеская армия проводит 5-6 штурмов в сутки. За минувшие сутки (27 мая, — Ред.) в том направлении наши защитники уничтожили 47 оккупантов, 107 человек получили ранения. Средняя статистика — враг теряет 50-60 военных во время штурмов", — заявил спикер "Хортицы".

Ранее командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что российским захватчикам, вероятно, удастся захватить окрестности Часового Яра в течение нескольких недель.

Также в сети появилось уникальное видео, на котором иностранный легион "зачищает" Часов Яр.

война
российские войска
Хортица
Донецкая область
обстрелы
Назарий Волошин
Часов Яр
штурмовое подразделение

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