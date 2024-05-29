Россия теряет личный состав под Временным Яром, но штурмы города не прекращаются

Сколько бойцов теряет Россия под Часовым Яром — детали от группировки войск "Хортица"
Российские войска усилили штурмы Часового Яра в Донецкой области. Но во время каждой атаки враг теряет 50-60 солдат.
Об этом во вторник, 28 мая, в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Назар Волошин.
Российских авиаударов в городе стало меньше, но увеличилось количество вражеских артударов
По словам Волошина, российские войска активно используют технику при штурмах украинского города. И обстреливают Часов Яр из артиллерии. Количество вражеских авиаударов уменьшилось.
"В последнее время враг проводит штурмы с применением техники. В среднем вражеская армия проводит 5-6 штурмов в сутки. За минувшие сутки (27 мая, — Ред.) в том направлении наши защитники уничтожили 47 оккупантов, 107 человек получили ранения. Средняя статистика — враг теряет 50-60 военных во время штурмов", — заявил спикер "Хортицы".
Ранее командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что российским захватчикам, вероятно, удастся захватить окрестности Часового Яра в течение нескольких недель.
Также в сети появилось уникальное видео, на котором иностранный легион "зачищает" Часов Яр.
Читайте Новини.LIVE!