Сколько домов в Мариуполе снесли оккупанты, — городской совет

Местный житель Мариуполя стоит на фоне разрушенных домов. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Во временно оккупированном Мариуполе с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили тысячи многоквартирных домов, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Читайте также:

Сколько домов уничтожили россияне в Мариуполе

"С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2 208 домов в Мариуполе. Из них 50% — уничтожено", — рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас оккупанты сносят дома, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов уже демонтировано, еще в планах оккупантов снести примерно 700 домов.

"Снос домов — это один из способов оккупантов скрыть свои преступления. Но как бы они ни пытались, а наказание будет для каждого военного преступника", — подчеркнул мэр города.

Напомним, недавно советник городского головы Мариуполя опубликовал ужасающие кадры города. Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и уничтожать жилые дома и памятники архитектуры.

Кроме того, мародерство второй армии мира в Мариуполе дошло до невиданных масштабов. Оккупанты грабят дома даже несмотря на то, что в квартирах живут люди.