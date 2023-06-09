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Сколько кораблей РФ в Черном море готовы к пуску ракет

9 июня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сколько кораблей РФ в Черном море готовы к пуску ракет
Пуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время последнего обстрела оккупанты запускали ракеты с моря. На боевом дежурстве остаются вражеские корабли, впрочем, флоту необходима ротация.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"По состоянию на данный момент была развернута группировка в 16 единиц в Черном море. Ракетоноситель так и остается один, та самая подлодка. По всей вероятности, произойдет ротация, исходя из того, было применение и ему (ред. — ракетоноситель) потребуется переснаряжение. Мы продолжаем следить и извещать о том, как будет меняться обстановка", — отметила Наталья Гуменюк.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, украинские военные провели контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Активные действия ВСУ начались с 4 июня.

Кроме того, мы писали, что вооруженные силы Украины после подрыва Каховской ГЭС будут проводить запланированные активные боевые контрнаступательные действия на юге Украины. Они наберут свою активность, как только подсохнет почва после разлива водохранилища.

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