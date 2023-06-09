Скільки кораблів РФ в Чорному морі готові до пуску ракет

Пуск ракети з корабля. Фото: google

Під час останнього обстрілу, окупанти запускали ракети з моря. На бойовому чергуванні залишаються ворожі кораблі, втім, флоту наразі необхідна ротація.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Станом на зараз було розгорнуто угрупування у 16 одиниць в Чорному морі. Ракетоносій так і залишається один, той самий підводний човен. Цілком ймовірно, що відбудеться ротація, виходячи з того, було застосування і йому (ред. — ракетоносію) буде потрібне переспорядження. Ми продовжуємо пильнувати та сповіщати про те, як буде змінюватись обстановка", — зазначила Наталя Гуменюк.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно. Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Нагадаємо, українські військові провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту. Активні дії ЗСУ розпочалися з 4 червня.

Крім того, ми писали, що збройні сили України після підриву Каховської ГЕС проводитимуть заплановані активні бойові контрнаступальні дії на півдні України. Вони набудуть своєї активності, щойно підсохне ґрунт після розливу водосховища.