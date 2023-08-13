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Сколько мариупольцев погибло из-за оккупантов: ответ депутата горсовета

13 августа 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько мариупольцев погибло из-за оккупантов: ответ депутата горсовета
Город Мариуполь. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты пытаются скрыть реальное количество жертв среди мирных украинцев во время штурма Мариуполя Донецкой области. Общее число погибших может достигать 100 тысяч.

Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в комментарии "24 каналу".

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"Для того, чтобы понять, что произошло в Мариуполе, стоит вспомнить российские теракты в Умани или Днепре, в которых погибло 23 и 46 жителей соответственно. Таких домов, в которые попали российские снаряды и ракеты, в Мариуполе более тысячи. Но важно, что в то время в городе не было никакой возможности спасти людей, находившихся под завалами", — рассказал Забавин.

Вследствие этого российские оккупанты пытаются уничтожить следы своих преступлений. Они вывозят тела людей вместе с руинами уничтоженных домов.

Напомним, дома в Мариуполе остаются без канализации, с аварийным потолком и грибком. Таковы последствия "ремонтов", которые делают оккупанты.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.

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