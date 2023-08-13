Скільки маріупольців загинуло через окупантів: відповідь депутата міськради

Місто Маріуполь. Фото: google.com

Російські окупанти намагаються приховати реальну кількість жертв серед цивільних українців під час штурму Маріуполя Донецької області. Загальна кількість загиблих людей може сягати 100 тисяч.

Про це розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в коментарі "24 каналу".

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Кількість загиблих цивільних в Маріуполі

"Для того, щоб зрозуміти, що сталося в Маріуполі, варто згадати російські теракти в Умані або Дніпрі, в яких загинуло 23 та 46 мешканців відповідно. Таких будинків, у які влучили російські снаряди та ракети, в Маріуполі понад тисячу. Але важливо, що на той час в місті не було жодної можливості врятувати людей, що перебували під завалами", — розповів Забавін.

Внаслідок цього російські окупанти намагаються знищити сліди своїх злочинів. Вони вивозять тіла людей разом з руїнами знищених будинків.

Нагадаємо, будинки в Маріуполі залишаються без каналізації, з аварійною стелею та грибком. Такими є наслідки "ремонтів", які роблять окупанти.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.