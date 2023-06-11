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Сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ за сутки: обновленные данные Генштаба

11 июня 2023 09:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ в сутки, данные Генштаба 11 июня
ВСУ на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Продолжаются 473 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. За последние сутки наши защитники нанесли удар по личному составу и уничтожили некоторую военную технику противника.

Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

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За 9 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около тысячи российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли 17 танков, 24 бронемашины, 19 артиллерийских систем, а также 37 БПЛА и 7 крылатых ракет.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 215640 (+980) человек ликвидировано;
  • танков — 3926 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин — 7631 (+24) ед;
  • артиллерийских систем — 3736 (+19) ед;
  • РСЗО — 601 (+1) ед.;
  • средства ПВО — 362 (+0) ед;
  • самолетов — 314 (+0) ед;
  • вертолетов — 299 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37);
  • крылатые ракеты — 1183 (+7).;
  • корабли /катера — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6461 (+33) ед;
  • специальная техника — 509 (+2).
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Потери русской армии по состоянию на 11 июня. Фото: Генштаб

Напомним, ранее мы писали, что 10 июня Силы обороны Украины продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех направлениях фронта. В частности, наши защитники добились локальных успехов в Запорожской области.

Добавим, что западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

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