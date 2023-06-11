Сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ в сутки, данные Генштаба 11 июня

Сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ за сутки: обновленные данные Генштаба
Продолжаются 473 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. За последние сутки наши защитники нанесли удар по личному составу и уничтожили некоторую военную технику противника.
Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ.
Ликвидированные захватчики
За 9 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около тысячи российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли 17 танков, 24 бронемашины, 19 артиллерийских систем, а также 37 БПЛА и 7 крылатых ракет.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 215640 (+980) человек ликвидировано;
- танков — 3926 (+17) ед;
- боевых бронированных машин — 7631 (+24) ед;
- артиллерийских систем — 3736 (+19) ед;
- РСЗО — 601 (+1) ед.;
- средства ПВО — 362 (+0) ед;
- самолетов — 314 (+0) ед;
- вертолетов — 299 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37);
- крылатые ракеты — 1183 (+7).;
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6461 (+33) ед;
- специальная техника — 509 (+2).
Напомним, ранее мы писали, что 10 июня Силы обороны Украины продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех направлениях фронта. В частности, наши защитники добились локальных успехов в Запорожской области.
Добавим, что западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.