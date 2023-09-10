Сколько оккупантов ликвидировали ВСУ за минувшие сутки: данные Генштаба на 10 сентября
За минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтожены оккупанты за 9 сентября
Следовательно, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 490 оккупантов.
Кроме того, армия РФ осталась без 10 танков, 16 бронемашин, 22 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 средства ПВО, 5 БпЛА, 40 единиц автомобильной техники и 2 единиц специальной техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 268630 (+490) человек;
- танков — 4554 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин — 8755 (+16) единиц;
- артиллерийских систем — 5811 (+22) единиц;
- РСЗО — 760 (+3) единиц;
- средств ПВО — 509 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4593 (+5);
- крылатых ракет — 1455 (+0);
- кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8338 (+40) единиц;
- специальной техники — 872 (+2).
Напомним, за прошедшие сутки, 9 сентября, Силы обороны Украины восемь раз ударили по российским оккупантам.
Добавим, ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.