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Сколько оккупантов ликвидировали ВСУ за минувшие сутки: данные Генштаба на 10 сентября

10 сентября 2023 08:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько оккупантов ликвидировали ВСУ за минувшие сутки: данные Генштаба на 10 сентября
ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Следовательно, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 490 оккупантов.

Кроме того, армия РФ осталась без 10 танков, 16 бронемашин, 22 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 средства ПВО, 5 БпЛА, 40 единиц автомобильной техники и 2 единиц специальной техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 268630 (+490) человек;
  • танков — 4554 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8755 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем — 5811 (+22) единиц;
  • РСЗО — 760 (+3) единиц;
  • средств ПВО — 509 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4593 (+5);
  • крылатых ракет — 1455 (+0);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8338 (+40) единиц;
  • специальной техники — 872 (+2).
Сколько техники и россиян уничтожили ВСУ в войне
Потери оккупантов по состоянию на 10 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за прошедшие сутки, 9 сентября, Силы обороны Украины восемь раз ударили по российским оккупантам.

Добавим, ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.

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