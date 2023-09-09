ЗСУ прорвалися у Новомайорське на Донеччині, — Bild
ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.
Про це стверджує військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі Bild.
Що відомо про просування ЗСУ у Новомайорському
За словами військового аналітика, ЗСУ просунулися вперед на півночі від Новомайорського, а тепер зайшли в населений пункт.
"Українська армія просунулася до околиці Новомайорського і захопила перші чотири будинки", — зазначив експерт.
Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. До входу у Новомайорське ЗСУ здійснили рейд через річку Шайтанку.
"Наразі в цьому районі тривають бої з російськими військами та бойовиками з тимчасово окупованих районів Донецької області", — пишуть ЗМІ.
Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ наближаються до головної цілі контрнаступу.
Також нещодавно українські захисники підняли прапор у "сірій зоні" на Харківщині.