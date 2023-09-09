ЗСУ прорвалися у Новомайорське на Донеччині, — Bild

Воїни ЗСУ на танку. Ілюстративне фото: Міноборони

ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Про це стверджує військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі Bild.

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За словами військового аналітика, ЗСУ просунулися вперед на півночі від Новомайорського, а тепер зайшли в населений пункт.

"Українська армія просунулася до околиці Новомайорського і захопила перші чотири будинки", — зазначив експерт.

Бойові зіткнення біля Новомайорського. Фото: Bild

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. До входу у Новомайорське ЗСУ здійснили рейд через річку Шайтанку.

"Наразі в цьому районі тривають бої з російськими військами та бойовиками з тимчасово окупованих районів Донецької області", — пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ наближаються до головної цілі контрнаступу.

Також нещодавно українські захисники підняли прапор у "сірій зоні" на Харківщині.