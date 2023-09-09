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ЗСУ прорвалися у Новомайорське на Донеччині, — Bild

9 вересня 2023 18:35
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Валерія Пержун
редактор
ЗСУ прорвалися у Новомайорське на Донеччині, — Bild
Воїни ЗСУ на танку. Ілюстративне фото: Міноборони
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Про це стверджує військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі Bild.

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Що відомо про просування ЗСУ у Новомайорському

За словами військового аналітика, ЗСУ просунулися вперед на півночі від Новомайорського, а тепер зайшли в населений пункт.

"Українська армія просунулася до околиці Новомайорського і захопила перші чотири будинки", — зазначив експерт.

ЗСУ перетнули річку Шайтанку
Бойові зіткнення біля Новомайорського. Фото: Bild

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. До входу у Новомайорське  ЗСУ здійснили рейд через річку Шайтанку.

"Наразі в цьому районі тривають бої з російськими військами та бойовиками з тимчасово окупованих районів Донецької області", — пишуть ЗМІ. 

Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ наближаються до головної цілі контрнаступу.

Також нещодавно українські захисники підняли прапор у "сірій зоні" на Харківщині. 

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