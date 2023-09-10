Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 10 вересня

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Протягом минулої доби, 9 вересня, Сили оборони України вісім разів вдарили по російських окупантах. Точні удари ЗСУ знищили чимало ворожої військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Відтак, за словами представників Генштабу, за останню добу Збройні Сили вісім разів вдарили по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також завдяки засобами ППО було ліквідовано три розвідувальні безпілотники.

Українські захисники виконують бойове завдання. Фото: Генштаб

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

6 артилерійських засобів;

1 зенітно-ракетний комплекс;

1 район зосередження особового складу;

1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот

Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації в Збройних силах України вітчизняний ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.

Додамо, ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Також ми писали, що ЗСУ наближаються до головної цілі контрнаступу.