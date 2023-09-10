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Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 10 вересня

10 вересня 2023 07:24
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Козюк Тетяна
редактор
Успіхи ЗСУ за останню добу: звіт Генштабу на ранок 10 вересня
Українські військові на танку. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Протягом минулої доби, 9 вересня, Сили оборони України вісім разів вдарили по російських окупантах. Точні удари ЗСУ знищили чимало ворожої військової техніки. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

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Удари ЗСУ по окупантах 

Відтак, за словами представників Генштабу, за останню добу Збройні Сили вісім разів вдарили по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також завдяки засобами ППО було ліквідовано три розвідувальні безпілотники. 

Бійці ЗСУ
Українські захисники виконують бойове завдання. Фото: Генштаб

Окрім того, підрозділами ракетних військ та артилерії уражено:

  • 6 артилерійських засобів;
  • 1 зенітно-ракетний комплекс;
  • 1 район зосередження особового складу;
  • 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.
Контрнаступ ЗСУ
Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот
Ситуація на фронті станом на 10 серпня
Успіхи ЗСУ на фронті. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації в Збройних силах України вітчизняний ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.

Додамо, ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Також ми писали, що ЗСУ наближаються до головної цілі контрнаступу.

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