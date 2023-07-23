Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за неделю: данные Генштаба

Украинский военный успешно работает на фронте. Фото: Генштаб

За последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.

Об этом сообщает генерал Александр Павлюк.

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"За неделю с 17 по 23 июля Силами обороны Украины уничтожено около 4280 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.

С военной техники россияне потеряли:

44 танка;

79 боевых бронированных машин;

177 артиллерийских систем;

16 РСЗО;

26 установок ПВО;

128 единиц автотехники;

30 единиц спецтехники.

Также ВСУ сбили 25 вражеских ракет и 138 БпЛА.

Потери россиян за неделю. Фото: Александр Павлюк\Telegram

Напомним, военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его — дело чести.