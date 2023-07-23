Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за неделю: данные Генштаба
За последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.
Об этом сообщает генерал Александр Павлюк.
Потери россиян за неделю
"За неделю с 17 по 23 июля Силами обороны Украины уничтожено около 4280 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.
С военной техники россияне потеряли:
- 44 танка;
- 79 боевых бронированных машин;
- 177 артиллерийских систем;
- 16 РСЗО;
- 26 установок ПВО;
- 128 единиц автотехники;
- 30 единиц спецтехники.
Также ВСУ сбили 25 вражеских ракет и 138 БпЛА.
Напомним, военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.
Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его — дело чести.