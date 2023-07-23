Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за неделю: данные Генштаба arrow

Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за неделю: данные Генштаба

23 июля 2023 18:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько оккупантов уничтожили ВСУ за неделю: данные Генштаба
Украинский военный успешно работает на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.

Об этом сообщает генерал Александр Павлюк.

Читайте также:

Потери россиян за неделю

"За неделю с 17 по 23 июля Силами обороны Украины уничтожено около 4280 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.

С военной техники россияне потеряли:

  • 44 танка;
  • 79 боевых бронированных машин;
  • 177 артиллерийских систем;
  • 16 РСЗО;
  • 26 установок ПВО;
  • 128 единиц автотехники;
  • 30 единиц спецтехники.

Также ВСУ сбили 25 вражеских ракет и 138 БпЛА.

null
Потери россиян за неделю. Фото: Александр Павлюк\Telegram

Напомним, военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его — дело чести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз