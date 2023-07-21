Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: данные Генштаба arrow

Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: данные Генштаба

21 июля 2023 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: данные Генштаба
Украинские бойцы стреляют по россиянам из самоходной гаубицы. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки, 21 июля, украинские защитники уничтожили около 680 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, боевые машины, артиллерийские системы и автомобильную технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери россиян за сутки 20 июля

За 20 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 680 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 15 бронемашин, 18 артиллерийских систем, семь средств ПВО, 15 беспилотников, пять крылатых ракет и 11 единиц автомобильной техники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

  • личного состава — около 240 690 (+680) человек ликвидировано;
  • танков — 4 133 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 8 080 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 610 (+18) ед.;
  • РСЗО — 692 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 440 (+7) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 310 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3933 (+15) ед.;
  • крылатых ракет — 1 298 (+5) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 145 (+11) ед.;
  • специальной техники — 686 (+1) ед.
скриншот
Потер российской армии на 21 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские защитники успешно закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают врага.

Добавим, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Украинский беспилотник "Сыч". Цена, задачи и эффективность

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз