Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: данные Генштаба

Украинские бойцы стреляют по россиянам из самоходной гаубицы. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За последние сутки, 21 июля, украинские защитники уничтожили около 680 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, боевые машины, артиллерийские системы и автомобильную технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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За 20 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 680 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 15 бронемашин, 18 артиллерийских систем, семь средств ПВО, 15 беспилотников, пять крылатых ракет и 11 единиц автомобильной техники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава — около 240 690 (+680) человек ликвидировано;

танков — 4 133 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 8 080 (+15) ед.;

артиллерийских систем — 4 610 (+18) ед.;

РСЗО — 692 (+0) ед.;

средств ПВО — 440 (+7) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 310 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3933 (+15) ед.;

крылатых ракет — 1 298 (+5) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 145 (+11) ед.;

специальной техники — 686 (+1) ед.

Потер российской армии на 21 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские защитники успешно закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают врага.

Добавим, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.