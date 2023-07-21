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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: дані Генштабу

21 липня 2023 08:26
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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: дані Генштабу
Українські бійці стріляють по росіянах із самохідної гаубиці. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу, 21 липня, українські захисники знищили близько 680 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, бойові машини, артилерійські системи та автомобільну техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. 

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За 20 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 680 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 15 бронемашин, 18 артилерійських систем, сім засобів ППО, 15 безпілотників, п'ять крилатих ракет та 11 одиниць автомобільної техніки. 

Втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 133 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин —  8 080 (+15) од.;
  • артилерійських систем — 4 610 (+18) од.;
  • РСЗВ — 692 (+0) од.;
  • засобів ППО — 440 (+7) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 933 (+15) од.;
  • крилатих ракет — 1 298 (+5) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 145 (+11) од.;
  • спеціальної техніки — 686 (+1) од.
скріншот
Втрати російської армії на 21 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські захисники успішно закріплюються на досягнутих рубежах та нищать ворога.

Додамо, в Україні триває контрнаступальна операція ЗСУ. Однак через тотальне замінування темп звільнення територій від російських загарбників знизився. 

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