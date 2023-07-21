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Вісім ударів по окупантах та ліквідований БпЛА, — Генштаб про успіхи ЗСУ за добу

21 липня 2023 06:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вісім ударів по окупантах та ліквідований БпЛА, — Генштаб про успіхи ЗСУ за добу
Військовослужбовці 3-ї танкової бригади ЗСУ на позиціях. Фото: УНІАН / Марієнко Андрій
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За день авіація сил оборони завдала вісім ударів по російських окупантах. Також ЗСУ ліквідували один розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.  

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські військові стріляють по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ
Боєприпаси в ящику на траві. Фото: Генштаб ЗСУ
Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ще з осені 2022 року утримують один із найскладніших рубежів — Марʼїнку та її околиці. Там росіяни не лише намагаються штурмувати позиції із застосування піхоти і важкої техніки, а й використовують артилерію і БпЛА. 

Також ми повідомляли, що українські військові наступають щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ досягли успіху поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Додамо, що Україна почала використовувати касетні боєприпаси США на фронті. Їх застосували на південному сході країни, щоб знищити укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

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