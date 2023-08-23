Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 480 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за последние сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 480 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли 11 танков, 12 бронированных машин, 23 артиллерийских установок и 12 БпЛА.

Потери оккупантов за время войны

За все время полномасштабного вторжения утраты русской армии таковы:

личного состава — около 258 820 (+480) человек ликвидировано;

танков — 4 373 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 8 488 (+12) ед.;

артиллерийских систем — 5 318 (+23) ед.;

РСЗО — 722 (+1) ед.;

средств ПВО — 491 (+0) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 316 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12) ед.;

крылатых ракет — 1406 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 745 (+23 ед.;

специальной техники — 800 (+3) ед.

Утраты армии РФ на 23 августа. Фото: Генштаб

Напомним, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.

Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.