Сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки: статистика Генштаба

Воины ВСУ идут в бой. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 640 российских захватчиков. Также враг в большом количестве теряет важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за последние сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 640 захватчиков. Кроме того, россияне потеряли 12 танков, 18 бронированных машин, 18 артиллерийских установок и 11 БпЛА.

Потери оккупантов за время войны

личного состава - около 260270 (+640) человек;

танков/tanks ‒ 4390 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед.;

артиллерийских систем - 5379 (+18) ед.;

РСЗО - 726 (+2) ед.;

средства ПВО - 497 (+2) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4367 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1411 (+2) ед.;

корабли /катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед.;

специальная техника - 804 (+2) ед.

Утраты армии РФ на 26 августа. Фото: Генштаб

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвигаются на рубеже Авдеевка – Донецк, а также на западе Запорожской области.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.