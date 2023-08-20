Українські війська знищили ще три човни окупантів на півдні, — Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

За минулу добу українським військовим вдалося знищити ще три човни російських окупантів на півдні. Ворог почав використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Знищення човнів противника

За словами Гуменюк, окупанти почали використовувати човни, адже гирлом Дніпра вони не можуть дістатися до нас суходолом.

"Вони там маневрують, намагаючись замінити особовий склад на постах, підвести боєприпаси. Ми кожного разу їх відслідковуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їх базування. За минулу добу знищили ще три човни, а щодо впевненості росіян, то думаю, що до них уже дійшло, що час вшиватися", — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили три російські човни у Херсонській області. Окупанти використовують їх для захисту своїх позицій.

Також ми писали, що триває 543-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.