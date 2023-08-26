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Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: статистика Генштабу

26 серпня 2023 08:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: статистика Генштабу
Воїни ЗСУ йдуть у бій.Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Упродовж минулої доби українські військові знищили близько 640 російських загарбників. Також ворог у великій кількості втрачають важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Втрати окупантів за останню добу

За минулу добу Сили оборони України знищили 640 загарбників. Окрім того, росіяни втратили 12 танків, 18 броньованих машин, 18 артилерійські установки та 11 БпЛА.

Втрати окупантів за час війни

  • особового складу — близько 260270 (+640) осіб;
  • танків / tanks ‒ 4390 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин — 8539 (+18) од.;
  • артилерійських систем — 5379 (+18) од.;
  • РСЗВ — 726 (+2) од.;
  • засоби ППО — 497 (+2) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4367 (+11).;
  • крилаті ракети — 1411 (+2) од.;
  • кораблі /катери — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7823 (+33) од.;
  • спеціальна техніка — 804 (+2).
Втрати армії РФ на 26 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просуваються на рубежі Авдіївка — Донецьк, а також на заході Запорізької області. 

Також ми писали, що за минулу добу українським військовим вдалося знищити ще три човни російських окупантів на півдні. Ворог почав використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій.

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