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Втрати окупантів на 20 серпня: нові дані Генштабу ЗСУ

20 серпня 2023 08:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати окупантів на 20 серпня: нові дані Генштабу ЗСУ
Український військовий. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 460 російських окупантів. Крім того, ворог продовжує втрачати важливу техніку для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 257 470 своїх солдатів. За минулу добу противник залишився без шести танків, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійських систем та трьох засобів ППО.

Втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 257 470 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 346 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 435 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 5 245 (+33) од.;
  • РСЗВ — 717 (+3) од.;
  • засобів ППО — 489 (+3) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 304 (+22) од.;
  • крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 680 (+15) од.;
  • спеціальної техніки — 790 (+5) од.
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Орієнтовні втрати противника на 19 серпня. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просуваються на рубежі Авдіївка — Донецьк, а також на заході Запорізької області. 

Також ми писали, що за минулу добу українським військовим вдалося знищити ще три човни російських окупантів на півдні. Ворог почав використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій.

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