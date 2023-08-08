Сколько раз оккупанты обстреливали Украину за последние сутки: сводка Генштаба
За последние сутки оккупанты более сотни раз обстреливали Украину из разных типов вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Сколько раз оккупанты обстреливали Украину за последние сутки
Как говорится в ведомстве, за прошедшие сутки враг нанес семь ракетных и 42 авиационных ударов, а также совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура", — говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.
Добавим, что глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно еще около 30 раненых.