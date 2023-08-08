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Скільки разів окупанти обстрілювали Україну за останню добу: зведення Генштабу

8 серпня 2023 07:13
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Скільки разів окупанти обстрілювали Україну за останню добу: зведення Генштабу
Російська ракета, якою обстрілювали Україну. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу окупанти понад сотню разів обстрілювали Україну з різних типів озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Скільки разів окупанти обстрілювали Україну за останню добу

Як йдеться у відомстві, протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційних ударів, а також здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", — йдеться у повідомленні. 

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Джерело: Генштаб

Нагадаємо, 7 серпня російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.

Додамо, що очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.

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