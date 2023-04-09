Сколько раз в сутки оккупанты обстреляли Украину: в Генштабе рассказали о зверствах захватчиков

Российские оккупанты. Фото: Минобороны россии

За текущие сутки, 9 апреля, российские оккупанты почти 40 раз обстреляли Украину. В результате атак врага пострадали мирные жители в Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантов

Отмечается, что за текущие сутки противник совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара.

"Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания", — говорится в сообщении.

Также две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

В Генштабе предупредили, что вероятность ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты обстреляли прифронтовый город Орехов Запорожской области. В результате атаки ранения получил 57-летний мужчина.

Кроме того, 8 апреля захватчики атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. К счастью, люди не пострадали.