Окупанти атакували Запорізьку область: відомо про постраждалу людину

Реактивна система залпового вогню "Град"/Фото: google.com

Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти обстріляли прифронтове місто Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримав 57-річний чоловік.

Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич, передає Суспільне.

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Обстріл розпочався о 9 ранку. Війська рф завдали чотири авіаудари та застосували "Гради".

"Дістав поранення в живіт 57-річний чоловік, який перебував вдома. Чоловіка евакуювали до госпіталю та оперують. Ступінь важкості лікарі наразі не коментують", — розповіла Мандрич.

За її словами, пошкоджено приватний сектор та цивільну інфраструктуру.

Людей щодня закликають евакуюватися з міста.

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти знову атакували місто Оріхів у Запорізькій області. Ворог завдав авіаудару, а також обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню.

Також ми писали, що російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

Додамо, за дві доби російські окупанти атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок масованих обстрілів поранення отримали мирні мешканці.