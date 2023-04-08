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Окупанти атакували Запорізьку область: відомо про постраждалу людину

8 квітня 2023 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Реактивна система залпового вогню "Град"/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти обстріляли прифронтове місто Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримав 57-річний чоловік.

Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич, передає Суспільне.

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Деталі

Обстріл розпочався о 9 ранку. Війська рф завдали чотири авіаудари та застосували "Гради". 

"Дістав поранення в живіт 57-річний чоловік, який перебував вдома. Чоловіка евакуювали до госпіталю та оперують. Ступінь важкості лікарі наразі не коментують", — розповіла Мандрич.

За її словами, пошкоджено приватний сектор та цивільну інфраструктуру. 

Людей щодня закликають евакуюватися з міста. 

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти знову атакували місто Оріхів у Запорізькій області. Ворог завдав авіаудару, а також обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню. 

Також ми писали, що російські окупаційні війська примушують працівників навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

Додамо, за дві доби російські окупанти атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок масованих обстрілів поранення отримали мирні мешканці.

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