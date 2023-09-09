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Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за последние сутки: утренний отчет Генштаба

9 сентября 2023 07:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за последние сутки: утренний отчет Генштаба
ВСУ наносят удар по оккупантам на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли 9 ударов по оккупантам. Кроме того, враги потеряли немало военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника", — говорится в сообщении.

Как продвигается контрнаступление ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 1 склад боеприпасов;
  • 9 артиллерийских средств;
  • 6 пунктов управления;
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Контрнаступление ВСУ
Успехи ВСУ на фронте. Фото: скриншот
Контрнаступление ВСУ
Успехи ВСУ на фронте. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, освобожденный недавно поселок Роботино на юге Украины находится на автодороге из Орехова в Токмак. Этот город является основным логистическим хабом армии РФ и расположен примерно в 20 км от Роботиного. После Орехова открывается путь на Мелитополь — главную цель украинского контрнаступления.

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