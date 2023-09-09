Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за последние сутки: утренний отчет Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли 9 ударов по оккупантам. Кроме того, враги потеряли немало военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 склад боеприпасов;
- 9 артиллерийских средств;
- 6 пунктов управления;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Добавим, освобожденный недавно поселок Роботино на юге Украины находится на автодороге из Орехова в Токмак. Этот город является основным логистическим хабом армии РФ и расположен примерно в 20 км от Роботиного. После Орехова открывается путь на Мелитополь — главную цель украинского контрнаступления.