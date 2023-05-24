Сколько солдат и техники уже потеряла Россия: Генштаб обновил данные

Военные ВСУ в зоне боевых действий. Фото: Генштаб

Вооруженные Силы Украины держат линию обороны и продолжают уничтожать российских военных. Только за минувшие сутки украинская армия "ликвидировала" 400 военных РФ и тяжелую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб в своем ежедневном своде.

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Потери врага

Следовательно, общие боевые потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения составляют ориентировочно 204 760 человек.

Во время ведения оборонных действий украинским военным также удалось "ликвидировать" и вражескую технику:

танков — 3792 (+3) ед,

боевых бронированных машин — (+5) ед,

артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,

РСЗО — (+5) ед,

средства ПВО - 327 (+0) ед,

самолетов — 309 (+0) ед,

вертолетов — 296 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),

крылатые ракеты — 1015 (+0),

корабли /катера /—18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,

специальная техника — 440 (+7).

Данные уточняются.

Потери врага за прошедшие сутки. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, за минувшие сутки Украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.

Однако враг не оставляет попыток захватить все больше украинской территории. За прошедшие сутки противник нанес 41 авиационный удар.