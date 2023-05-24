Сколько солдат и техники уже потеряла Россия: Генштаб обновил данные
Вооруженные Силы Украины держат линию обороны и продолжают уничтожать российских военных. Только за минувшие сутки украинская армия "ликвидировала" 400 военных РФ и тяжелую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб в своем ежедневном своде.
Потери врага
Следовательно, общие боевые потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения составляют ориентировочно 204 760 человек.
Во время ведения оборонных действий украинским военным также удалось "ликвидировать" и вражескую технику:
- танков — 3792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
- РСЗО — (+5) ед,
- средства ПВО - 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),
- крылатые ракеты — 1015 (+0),
- корабли /катера /—18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
- специальная техника — 440 (+7).
Данные уточняются.
Напомним, за минувшие сутки Украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.
Однако враг не оставляет попыток захватить все больше украинской территории. За прошедшие сутки противник нанес 41 авиационный удар.