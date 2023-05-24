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Скільки солдатів і техніки уже втратила Росія: Генштаб оновив дані

24 травня 2023 08:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Скільки солдатів і техніки уже втратила Росія: Генштаб оновив дані
Військові ЗСУ в зоні бойових дій. Фото: Генштаб
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Збройні Сили України тримають лінію оборони та продовжують знищувати російських військових. Лише за минулу добу українська армія "ліквідувала" 400 військових РФ та важку військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб у своєму щоденному зведенні.

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Втрати ворога

Відтак, загальні бойові втрати особового складу противника з початку повномасштабного вторгнення складають орієнтовно 204760 осіб.

Під час ведення оборонних дій українським військовим також вдалось "ліквідувати" і ворожу техніку:

  • танків — 3792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — (+5) од,
  • артилерійських систем — 3339 (+21) од,
  • РСЗВ — (+5) од,
  • засоби ППО — 327 (+0) од,
  • літаків — 309 (+0) од,
  • гелікоптерів — 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня— 2871 (+7),
  • крилаті ракети — 1015 (+0),
  • кораблі /катери /—18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6146 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 440 (+7).

Дані уточнюються.

Втрати ворога за минулу добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу Українська армія за добу збила п’ять безпілотників і один гелікоптер. Також були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів і два артилерійські підрозділи на позиціях.

Однак ворог не полишає спроб захопити все більше української території. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний удар.

 

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