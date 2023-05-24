Скільки солдатів і техніки уже втратила Росія: Генштаб оновив дані

Військові ЗСУ в зоні бойових дій. Фото: Генштаб

Збройні Сили України тримають лінію оборони та продовжують знищувати російських військових. Лише за минулу добу українська армія "ліквідувала" 400 військових РФ та важку військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб у своєму щоденному зведенні.

Читайте також:

Втрати ворога

Відтак, загальні бойові втрати особового складу противника з початку повномасштабного вторгнення складають орієнтовно 204760 осіб.

Під час ведення оборонних дій українським військовим також вдалось "ліквідувати" і ворожу техніку:

танків — 3792 (+3) од,

бойових броньованих машин — (+5) од,

артилерійських систем — 3339 (+21) од,

РСЗВ — (+5) од,

засоби ППО — 327 (+0) од,

літаків — 309 (+0) од,

гелікоптерів — 296 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня— 2871 (+7),

крилаті ракети — 1015 (+0),

кораблі /катери /—18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6146 (+7) од,

спеціальна техніка — 440 (+7).

Дані уточнюються.

Втрати ворога за минулу добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за минулу добу Українська армія за добу збила п’ять безпілотників і один гелікоптер. Також були уражені три позиції зенітно-ракетних комплексів і два артилерійські підрозділи на позиціях.

Однак ворог не полишає спроб захопити все більше української території. Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційний удар.