Белгородщина последние новости 24 мая: эксклюзив

Российский Добровольческий Корпус в Белгородской области. Фото: Telegram

По состоянию на среду 24 мая силы российской вооруженной оппозиции контролируют более 40 км квадратных Белгородщины. Эта территория находится под контролем РФ, а именно освободительных войск РФ. Регулярные войска РФ еще не зачистили Белгородщину.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.

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"Спецоперация продолжается. Люди, зашедшие на территорию России, двигаются по разным направлениям, освобождают новые небольшие населенные пункты. В настоящее время силы российской вооруженной оппозиции контролируют более 40 кв. км Белгородщины. Эта территория не находится под контролем РФ, а именно освободительных войск РФ", — сказал Барановский.

Алексей Барановский. Фото: ФБ Алексей Барановский

Он также прокомментировал заверения Минобороны РФ о том, что Белгородщина якобы зачищена, антитеррористическая операция упразднена.

"По их отчетам они и Киев брали… (имеется в виду за 3 дня. — Ред.). Это стабильная ситуация, когда они живут в какой-то своей параллельной реальности. Наверное, им удобно докладывать Путину, что спецоперация идет по плану и т.д." — отметил Барановский.

Напомним, бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" более двух суток находятся на территории Белгородской области.

В понедельник, 22 мая они прорвали пограничную линию между Украиной и Россией и смогли зачистить ближайшие населенные пункты. Цель российских добровольцев — освободить пограничные зоны военных действий районы Курска, Брянска и Белгорода.