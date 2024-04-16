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Сколько украинцев погибли и пострадали из-за российских мин — в Минобороны назвали цифру

16 апреля 2024 15:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько украинцев погибли и пострадали из-за российских мин — в Минобороны назвали цифру
Разминирование. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Руслан Берегуля на брифинге заявил, что от российских мин в Украине погибли 300 гражданских. Также известно о более 660 раненых.

Об этом пишет Укринформ.

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"С начала полномасштабного вторжения секретариатом национального органа было идентифицировано 659 инцидентов со взрывоопасными предметами, в которых, к сожалению, погибли 300 украинцев", — сказал он.

По его словам, еще в 667 случаях в результате взрыва российских мин украинцы получили увечья или ранения.

Берегуля отметил, что в настоящее время около 15% граждан проживают в условиях риска от взрывоопасных предметов.

Напомним, в селе Новорайск Херсонской области ребенок играл взрывоопасным предметом. В результате в руках мальчика взорвалась гильза.

Также мы писали, что в Херсонской области два рыбака подорвались на российской взрывчатке. Инцидент произошел между селами Бобровый Кут и Калиновское.

Кроме того, в Харьковской области во время рыбалки мужчина получил серьезные ранения в результате взрыва противопехотной мины.

Минобороны
украинцы
взрыв
оккупанты
мины
война в Украине

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