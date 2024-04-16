Скільки українців загинули та постраждали через російські міни — у Міноборони назвали цифру

Розмінування. Ілюстративне фото: УНІАН

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони Руслан Берегуля під час брифінгу заявив, що від російських мін в Україні загинули 300 цивільних. Також відомо про понад 660 поранених.

Про це пише Укрінформ.

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Постраждалі через російські міни

"З початку повномасштабного вторгнення секретаріатом національного органу було ідентифіковано 659 інцидентів з вибухонебезпечними предметами, у яких, на жаль, загинуло 300 українців", — сказав він.

За його словами, ще у 667 випадках внаслідок вибуху російських мін українці отримали каліцтва або поранення.

Берегуля зауважив, що наразі загалом близько 15% громадян проживають в умовах ризику від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у селі Новорайськ Херсонської області дитина бавилася вибухонебезпечним предметом. Внаслідок цього в руках хлопчика вибухнула гільза.

Також ми писали, що на Херсонщині двоє рибалок підірвалися на російській вибухівці. Інцидент стався між селами Бобровий Кут та Калинівське.

Крім того, на Харківщині під час риболовлі чоловік отримав серйозні поранення внаслідок вибуху протипіхотної міни.