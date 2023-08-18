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Сколько вражеской техники захватили ВСУ с начала вторжения: инфографика

18 августа 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько вражеской техники захватили ВСУ с начала вторжения: инфографика
Трофейный Т-80БВМ военных Украины. Фото: 93 ОМБр
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российских врагов на всех участках фронта. Кроме того, украинские защитники не только уничтожают вражескую технику, но и захватывают ее и используют в военных действиях.

Сколько российской техники захватили ВСУ с начала полномасштабного вторжения, рассказали в War Infographics.

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Количество захваченной техники

Следовательно, Силы обороны Украины захватили 2861 единицу вражеской техники. Однако, это информация только по подтвержденным фото. Как утверждают, количество может быть больше.

Увлеченная российская техника:

  • ББМ — 1044 единицы;
  • Автомобильная техника — 569 единиц;
  • Танки — 548 единиц;
  • Артиллерия — 255 единиц;
  • Специальная техника — 223 единицы;
  • БПЛА — 123 единицы;
  • РСЗО — 52 единицы;
  • ПВО — 46 единиц;
  • Вертолет — 1 единица.
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Инфографика UA War Infographics

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении. Для этого украинские воины применили FPV-дрон.

Также мы писали, что в сети показали, как украинские военные ликвидировали российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Роботино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.

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