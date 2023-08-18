Сколько вражеской техники захватили ВСУ с начала вторжения: инфографика
Силы обороны Украины успешно ликвидируют российских врагов на всех участках фронта. Кроме того, украинские защитники не только уничтожают вражескую технику, но и захватывают ее и используют в военных действиях.
Сколько российской техники захватили ВСУ с начала полномасштабного вторжения, рассказали в War Infographics.
Количество захваченной техники
Следовательно, Силы обороны Украины захватили 2861 единицу вражеской техники. Однако, это информация только по подтвержденным фото. Как утверждают, количество может быть больше.
Увлеченная российская техника:
- ББМ — 1044 единицы;
- Автомобильная техника — 569 единиц;
- Танки — 548 единиц;
- Артиллерия — 255 единиц;
- Специальная техника — 223 единицы;
- БПЛА — 123 единицы;
- РСЗО — 52 единицы;
- ПВО — 46 единиц;
- Вертолет — 1 единица.
Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении. Для этого украинские воины применили FPV-дрон.
Также мы писали, что в сети показали, как украинские военные ликвидировали российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Роботино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.