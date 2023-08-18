Сколько вражеской техники захватили ВСУ с начала вторжения: инфографика

Трофейный Т-80БВМ военных Украины. Фото: 93 ОМБр

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российских врагов на всех участках фронта. Кроме того, украинские защитники не только уничтожают вражескую технику, но и захватывают ее и используют в военных действиях.

Сколько российской техники захватили ВСУ с начала полномасштабного вторжения, рассказали в War Infographics.

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Количество захваченной техники

Следовательно, Силы обороны Украины захватили 2861 единицу вражеской техники. Однако, это информация только по подтвержденным фото. Как утверждают, количество может быть больше.

Увлеченная российская техника:

ББМ — 1044 единицы;

Автомобильная техника — 569 единиц;

Танки — 548 единиц;

Артиллерия — 255 единиц;

Специальная техника — 223 единицы;

БПЛА — 123 единицы;

РСЗО — 52 единицы;

ПВО — 46 единиц;

Вертолет — 1 единица.

Инфографика UA War Infographics

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении. Для этого украинские воины применили FPV-дрон.

Также мы писали, что в сети показали, как украинские военные ликвидировали российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Роботино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.