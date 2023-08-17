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У Херсонській області ЗСУ знищили три човни окупантів, — Гуменюк

17 серпня 2023 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській області ЗСУ знищили три човни окупантів, — Гуменюк
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулої доби українські військові знищили три російські човни у Херсонській області. Окупанти використовують їх для захисту своїх позицій.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Знищення човнів РФ

За словами Гуменюк, російські човни маневрували дельтою річки Дніпро. Загарбники намагалися захистити свої позиції та спостережні пункти в тимчасово окупованій Херсонській області.

"Знову три човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", — повідомила Гуменюк.

Вона також розповіла, що на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками російських окупантів.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, ЗСУ з кожним днем наближають українську перемогу. Так, за минулу добу захисники ліквідували 480 окупантів.

Також ми писали, що сьогодні зранку, 17 серпня, українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його вдалося на Бахмутському напрямку.

Додамо, українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

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