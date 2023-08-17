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У мережі показали, як ЗСУ знищили російський гелікоптер

17 серпня 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали, як ЗСУ знищили російський гелікоптер
Знищення російського гелікоптера. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали, як українські військові знищили російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47 окремої механізованої бригади.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Збиття російського гелікоптера

На відео можна побачити кадри знищення гелікоптера КА-52 "Алігатор" російських окупантів. Воно було зняте сьогодні, 17 серпня, на Запорізькому напрямку.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Знищення гелікоптерів РФ

Сьогодні, 17 серпня, українським військовим вдалося знищити два російські гелікоптери. Одного з них приземлили на Бахмутському напрямку.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку!" — повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

З часом 47 окрема механізована бригада заявила, що військові знищили ще один літак російських окупантів в районі Роботине, що в Запорізькій області.

"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК — ціль знищена", — йдеться у повідомленні.

Один такий гелікоптер коштує 16 млн доларів.

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Допис 47 окремої механізованої бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові мали успіх південніше звільненого населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. 

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

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