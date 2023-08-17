У мережі показали, як ЗСУ знищили російський гелікоптер
У мережі показали, як українські військові знищили російський гелікоптер КА-52 "Алігатор" районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47 окремої механізованої бригади.
Відео поширилося у Telegram-каналах.
Збиття російського гелікоптера
На відео можна побачити кадри знищення гелікоптера КА-52 "Алігатор" російських окупантів. Воно було зняте сьогодні, 17 серпня, на Запорізькому напрямку.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Знищення гелікоптерів РФ
Сьогодні, 17 серпня, українським військовим вдалося знищити два російські гелікоптери. Одного з них приземлили на Бахмутському напрямку.
"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку!" — повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
З часом 47 окрема механізована бригада заявила, що військові знищили ще один літак російських окупантів в районі Роботине, що в Запорізькій області.
"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК — ціль знищена", — йдеться у повідомленні.
Один такий гелікоптер коштує 16 млн доларів.
Нагадаємо, українські військові мали успіх південніше звільненого населеного пункту Урожайне в Донецькій області. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.
Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.