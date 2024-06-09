Пограничники под Волчанском ударили дронами по оккупантам — видео

Везде найдут — ГПСУ показали эффектные кадры ударов дронами по россиянам под Волчанском
Украинские пограничники из бригады "Гвардії наступу "Сталевий кордон" с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по позициям и транспорту оккупантов. Подразделение выполнило боевое задание под Волчанском Харьковской области.
Искусные кадры ударов показали в пресс-службе ГПСУ в воскресенье, 9 июня.
Под Волчанском уничтожены российские позиции
На кадрах видно, что оккупанты даже использовали заброшенные гражданскими автомобили. По одному из таких, которым управлял вражеский боец, пограничники ударили дроном.
Дроны на войне — последние новости
Напомним, ранее пограничники показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными в Донецкой области.
Также бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засел враг.
А в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.
Читайте Новини.LIVE!