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Везде найдут — ГПСУ показали эффектные кадры ударов дронами по россиянам под Волчанском

9 июня 2024 14:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники под Волчанском ударили дронами по оккупантам — видео
Дрон пограничников входит в атаку российского ДЗОТа. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские пограничники из бригады "Гвардії наступу "Сталевий кордон" с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по позициям и транспорту оккупантов. Подразделение выполнило боевое задание под Волчанском Харьковской области.

Искусные кадры ударов показали в пресс-службе ГПСУ в воскресенье, 9 июня.

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На кадрах видно, что оккупанты даже использовали заброшенные гражданскими автомобили. По одному из таких, которым управлял вражеский боец, пограничники ударили дроном.

дпсу дроны
Скриншот атаки на авто оккупанта

Дроны на войне — последние новости

Напомним, ранее пограничники показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными в Донецкой области.

Также бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засел враг.

А в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.

Украина
Вовчанск
пограничники
дроны
Харьковская область
ГПСУ

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