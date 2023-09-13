"Смерть, приходящая с неба": Сырский показал, как ВСУ эффектно уничтожают оккупантов

Российская техника, уничтоженная бойцами 66-й бригады. Фото: скриншот с видео

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили россиян, пытавшихся давить на нашу оборону. Благодаря украинскому дрону, солдат оккупационной армии стало меньше.

Соответствующее видео опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

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Эффектная работа 66-й бригады

Сырский рассказал, что на Лиманском направлении бойцы 66-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили россиян, пытавшихся давить на нашу оборону.

"Враг встречает только смерть свою. И она приходит к ним неожиданно, с неба. Слава Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.