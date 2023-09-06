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"Враг горит": Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении

6 сентября 2023 12:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Враг горит": Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении
Работа украинской артиллерии. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Работает арта 22-й ОМБр на Бахмутском направлении", — написал Сырский.

Он отметил, что враг горит.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 610 человек. Также враг продолжает безумными темпами терять важную технику для ведения войны.

Добавим, украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов российских оккупантов. Враг остается без вооружения. Так, военные 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили склад боеприпасов противника.

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