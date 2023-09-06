"Враг горит": Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении

Работа украинской артиллерии. Фото: скриншот с видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Работа украинской артиллерии

"Работает арта 22-й ОМБр на Бахмутском направлении", — написал Сырский.

Он отметил, что враг горит.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 610 человек. Также враг продолжает безумными темпами терять важную технику для ведения войны.

Добавим, украинские военные продолжают уничтожать склады боеприпасов российских оккупантов. Враг остается без вооружения. Так, военные 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали, как уничтожили склад боеприпасов противника.