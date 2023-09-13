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"Смерть, що приходить з неба": Сирський показав, як ЗСУ ефектно нищать окупантів

13 вересня 2023 13:27
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"Смерть, що приходить з неба": Сирський показав, як ЗСУ ефектно нищать окупантів
Російська техніка, яку знищили бійці 66-ї бригади. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади ефектно знищили росіян, які намагалися тиснути на нашу оборону. Завдяки українському дрону, солдатів окупаційної армії поменшало.

Відповідне відео опублікував Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Сирський

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Ефектна робота 66-ї бригади

Сирський розповів, що на Лиманському напрямку бійці  66-ї окремої механізованої бригади ефектно знищили росіян, які намагалися тиснути на нашу оборону.

"Ворог зустрічає тільки смерть свою. І вона приходить до них несподівано, з неба. Слава Україні", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не залишає планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

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