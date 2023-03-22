Снаряды с обедненным ураном для Украины: вредны ли они для окружающей среды и здоровья

Снаряд с обедненным ураном

Минобороны Британии подтвердило предоставление Украине снарядов с обедненным ураном. В россии заявили, что они вредны для окружающей среды и здоровья людей. Украинские специалисты подчеркнули, что оккупанты уже используют такие снаряды в войне. Бойцам ВСУ даже удалось "затрофеить" их. Эксперты отмечают, что это безопасная для экологии технология, которая уже давно используется.

Об этом пишет BBC.

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Сообщение о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном появилось на сайте британского парламента.

"Помимо предоставления Украине эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, мы обеспечим боеприпасами, в том числе бронебойными снарядами, содержащими обедненный уран. Такие снаряды имеют высокую эффективность для поражения современных танков и бронетехники", — сообщила заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди.

В россии заявили, что сочтут использование этих снарядов в Украине как "грязную бомбу".

Российский диктатор владимир путин сказал, что рф вынуждена будет отреагировать, если Британия начнет поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотелось бы в связи с этим отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", — сказал путин.

На снаряды с обедненным ураном также отреагировал министр обороны рф Сергей Шойгу.

"Здесь можно сказать только одно. Ступеней не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", — сказал Шойгу.

По словам пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у людей, живущих на этих землях.

"Кстати, наивно считать, что жертвами станут только те, против кого это все будет применено. В Югославии пострадали прежде всего натовские солдаты, в том числе итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за утраченное здоровье", — добавила она.

Украинские и западные эксперты отрицают такие утверждения.

Обеденный уран есть только в сердечнике снаряда. Радиоактивность такого материала очень мала.

Уран отличается высокой плотностью и жесткостью. Он употребляется как при производстве военной брони, так и боеприпасов.

Ранее Белый дом отказался подтверждать поставки США снарядов с обедненным ураном в Украину.

Россию беспокоит пробивная способность снарядов с обедненным ураном

Военный обозреватель BBC Павел Аксенов отметил, что подкалиберные снаряды с сердечником из обедненного урана, о которых говорила заместитель министра обороны Великобритании Голди, это не какое-то экзотическое оружие, а штатный боеприпас, использующий многие армии мира.

Эти снаряды состоят из тонкого сердечника, изготавливаемого из тяжелых и прочных сплавов с применением вольфрама или обедненного урана, и оболочки, которая, наоборот, должна быть легкой.

"Сердце с виду похоже на стрелу с оперением. Идея состоит в том, чтобы снаряд разгонялся в канале ствола оружия как обычный боеприпас, а уже во время полета, лишаясь оболочки, но не сильно теряя в массе, превращался бы в тонкую "стрелу", не встречающая большого сопротивления воздуху. Такой снаряд может лететь на огромной скорости и, сталкиваясь с броней, выделять большую кинетическую энергию — основной фактор бронебойного снаряда", — говорится в сообщении.

Подкалиберные снаряды — один из самых эффективных боеприпасов для борьбы с бронетехникой.

Для пушки L30 танка Challenger-2 разработано два типа таких боеприпасов — L26A1 и L27A1. Для пушки Rheinmetall Rh-120, вооруженной немецким Leopard-2 и американским Abrams M1, также разработаны подкалиберные снаряды с урановыми сердечниками.

В СССР и россии такие снаряды разрабатывались с 1980-х годов.

Аксенов подчеркнул, что пока нет подтвержденных данных о том, что россияне используют боеприпасы с обедненным ураном во время войны против Украины.

"Однозначного мнения о том, насколько может быть вреден для здоровья обедненный уран, который используют в конструкции снарядов, нет, но это очень эффективные боеприпасы с высокой бронепробиваемостью", — отметил Аксенов.

Резкая реакция руководства рф возникла из-за того, что снаряды смогут более эффективно поражать российские танки.

Специалист по бронетанковой отрасли Николай Саламаха сказал, что в СССР такие снаряды с обедненным ураном для танков тоже были, в россии такие снаряды тоже есть, она их даже использует в Украине. Это не является очень опасным для экологии или экипажей танков, которые их используют. Гражданское население и окружающая среда от этого тоже не страдает

"Обеденный уран имеет очень высокую твердость и удельную плотность на уровне с вольфрамом. Отходы производства ядерной энергетики", — пояснил Саламаха.

В россии такие снаряды идут к 125-мм гладкоствольной пушки 2А46 и 2А46М. Они используются с бронебойным подкалиберным сердечником с обедненным ураном. Если в войска поставляются такие снаряды, то россияне будут их использовать.

Саламаха отметил, что если этот снаряд попадает в цель, то внешняя оболочка корпуса разрушается, а именно сердечник проникает в броню, тогда обедненный уран сжимается, он нагревается и начинает гореть, сердечник разрывается.

"После этого взрыва и горения ничего не остается. Уровень радиации настолько минимален, что такие вещи не найдешь, если не знать, где именно искать", — добавил специалист.

Полковник артиллерии в отставке Петр Пятаков заявил, что это уже практически обычный противотанковый бронебойный снаряд.

"Эта технология давно используется, такой сердечник имеет большую пробивную силу. Сама россия и очень много других стран их уже давно использует. Такие снаряды пробивают даже композитную броню, которая рассчитана на противодействие кумулятивным снарядам. Для экологии там по сути ничего очень вредного нет, по крайней мере не больше, чем обычный снаряд. Это только звучит громко — с обедненным ураном", — сказал Пятаков.

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о том, что Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".

Добавим, министерство обороны Британии заявило, что российский диктатор владимир путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.