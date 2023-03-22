Снаряди зі збідненим ураном для України: чи є вони шкідливими для довкілля та здоров'я

Снаряд зі збідненим ураном

Міноборони Британії підтвердило надання Україні снарядів зі збідненим ураном. У росії заявили, що вони є шкідливими для довкілля та здоров'я людей. Українські фахівці наголосили, що окупанти вже використовують такі снаряди у війні. Бійцям ЗСУ навіть вдалося "затрофеїти" їх. Експерти зазначають, що це безпечна для екології технологія, яка вже дуже давно використовується.

Про це пише BBC.

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Повідомлення про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном з'явилася на сайті британського парламенту.

"Окрім надання Україні ескадрильї основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпасами, зокрема бронебійними снарядами, які містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки", — повідомила заступниця міністра оборони Британії Аннабель Голді.

У рф заявили, що вважатимуть використання цих снарядів в Україні як "брудну бомбу".

Російський диктатор володимир путін сказав, що рф змушена буде відреагувати, якщо Британія розпочне постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

"Схоже, що Захід справді вирішив воювати з росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі. Хотів би у зв'язку з цим відзначити, що якщо все це відбуватиметься, то відповідним чином росія змушена буде реагувати, маючи на увазі, що колективний Захід починає застосовувати вже зброю з ядерним компонентом", — сказав путін.

На снаряди зі збідненим ураном також відреагував міністр оборони рф Сергій Шойгу.

"Тут можна сказати тільки одне. Сходинок не так багато... Пройдено ще одну сходинку, їх залишається все менше і менше", — сказав Шойгу.

За словами речниці російського МЗС Марії Захарової, ці снаряди не тільки вбивають, але заражають довкілля і викликають онкологію у людей, що живуть на цих землях

"До речі, наївно вважати, що жертвами стануть лише ті, проти кого це все буде застосовано. У Югославії постраждали насамперед натівські солдати, зокрема італійці. Потім вони довго намагалися вибити компенсацію у НАТО за втрачене здоров'я", — додала вона.

Українські та західні експерти заперечують такі твердження.

Збіднений уран є лише в осерді снаряда. Радіоактивність такого матеріалу надзвичайно мала.

Уран відрізняється високою щільністю та твердістю. Він використовується як при виробництві військової броні, так і боєприпасів.

Раніше Білий дім відмовився підтверджувати постачання США снарядів із збідненим ураном до України.

Росію турбує пробивна здатність снарядів зі збідненим ураном

Військовий оглядач BBC Павло Аксьонов зазначив, що підкаліберні снаряди із осердям зі збідненого урану, про які говорила заступник міністра оборони Великої Британії Голді, це не якась екзотична зброя, а штатний боєприпас, який використовують багато армій світу.

Ці снаряди складаються з тонкого осердя, яке виготовляють із важких та міцних сплавів із застосуванням вольфраму або збідненого урану, та оболонки, яка, навпаки, має бути легкою.

"Осердя на вигляд схоже на стрілу з оперенням. Ідея полягає в тому, щоб снаряд розганявся в каналі ствола зброї як звичайний боєприпас, а вже під час польоту, позбавляючись оболонки, але не сильно втрачаючи в масі, перетворювався б на тонку "стрілу", яка не зустрічає великого опору повітря. Такий снаряд може летіти на величезній швидкості і, стикаючись з бронею, виділяти велику кінетичну енергію — основний фактор бронебійного снаряда", — йдеться у повідомленні.

Підкаліберні снаряди — один із найефективніших боєприпасів для боротьби з бронетехнікою.

Для гармати L30 танка Challenger-2 розроблено два типи таких боєприпасів — L26A1 та L27A1. Для гармати Rheinmetall Rh-120, якою озброєні німецький Leopard-2 та американський Abrams M1, також розроблені підкаліберні снаряди з урановими осердями.

У СРСР та рф такі снаряди розроблялися з 1980-х років.

Аксьонов наголосив, що поки немає підтверджених даних про те, що росіяни використовують боєприпаси з збідненим ураном під час війни проти України.

"Однозначної думки про те, наскільки може бути шкідливий для здоров'я збіднений уран, який використовують у конструкції снарядів, немає, але це дуже ефективні боєприпаси з високою бронепробивністю", — зазначив Аксьонов.

Різка реакція керівництва рф виникла через те, що снаряди зможуть більш ефективно вражати російські танки.

Фахівець у бронетанковій галузі Микола Саламаха сказав, що у СРСР такі снаряди зі збідненим ураном для танків теж були, в росії такі снаряди теж є, вона їх навіть використовує в Україні. Це не є чимось дуже небезпечним для екології чи екіпажів танків, які їх використовують. Цивільне населення та навколишнє середовище від цього теж не страждає

"Збіднений уран має дуже високу твердість та питому щільність на рівні з вольфрамом. У бронебійних підкаліберних снарядах використовуються осердя з карбіду вольфраму, це дорога річ. Як замінник їм використовується збіднений уран, за бронепробивною здатністю снаряд приблизно однаковий з вольфрамом, але збіднений уран — це відходи виробництва ядерної енергетики", — пояснив Саламаха.

У росії такі снаряди йдуть до 125-мм гладкоствольної гармати 2А46 і 2А46М. Вони використовуються з бронебійним підкаліберним осердям зі збідненим ураном. Якщо у війська поставляються такі снаряди, то росіяни будуть їх використовувати.

Саламаха зазначив, що якщо цей снаряд влучає у ціль, то зовнішня оболонка корпусу руйнується, а саме осердя проникає у броню, тоді збіднений уран стискується, він нагрівається і починає горіти, осердя розривається.

"Після цього вибуху і горіння нічого не залишається. Рівень радіації настільки мінімальний, що такі речі не знайдеш, якщо не знати, де саме шукати", — додав фахівець.

Полковник артилерії у відставці Петро Пятаков заявив, що це вже практично звичайний протитанковий бронебійний снаряд.

"Ця технологія давно використовується, таке осердя має велику пробивну силу. Сама росія й дуже багато інших країн їх вже давно використовує. Такі снаряди пробивають навіть композитну броню, яка розрахована на протидію кумулятивним снарядам. Для екології там по суті нічого дуже шкідливого немає, принаймні не більше, ніж звичайний снаряд. Це тільки звучить гучно — зі збідненим ураном", — сказав Пятаков.

Нагадаємо, 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

Також на такі новини відреагував російський диктатор володимир путін. Він заявив, що новина про те, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2, свідчить про те, що Захід вирішив воювати проти росії до "останнього українця".

Додамо, міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор володимир путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.