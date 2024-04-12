Сегодня десятая годовщина начала войны на востоке Украины — как все начиналось

ВСУ в Иловайске. Фото: mil.in.ua

В Украине в пятницу, 12 апреля, отмечают десятую годовщину начала вторжения России на восточные территории. Именно в этот день вооруженные сепаратисты захватили райотделы милиции в нескольких населенных пунктах.

В материале Новини.LIVE рассказали, как все начиналось.

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12 апреля 2014 вооруженный отряд под командованием бывшего полковника ФСБ Игоря Гиркина-Стрелкова захватил Славянск, Краматорск и ряд населенных пунктов Донецкой области.

Сепаратисты в Славянске. Фото: Reuters

Через два дня после этого бывший исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции на востоке. Одной из первых задач АТО было освобождение Славянска.

Согласно заявлениям властей, для отражения российской агрессии был избран правовой режим антитеррористической операции из-за срочной необходимости проведения выборов президента и парламента после побега Виктора Януковича.

Согласно Конституции Украины, в условиях военного положения это было бы невозможно.

На тот момент россияне уже аннексировали украинский Крым и создали так называемую "ДНР" в Донецке.

Захват Донецкой ОГА. Фото: УНИАН

С этим и был связан рейд сепаратистов на Донбассе, поскольку у россиян был общий план по организации так называемого "восстания" на востоке Украины.

Сепаратисты вывесили флаг "ДНР" в Донецке. Фото: УНИАН

В апреле-мае 2014 россияне, пользуясь эффектом неожиданности, смогли установить контроль над крупнейшими городами региона.

ВСУ на Донбассе. Фото: mil.in.ua

Перемирие между Украиной и РФ

Российские захватчики не рассчитывали на силу сопротивления Украины, однако уже в мае украинские войска ужесточили меры, а в Кремле не готовы были напрямую вмешиваться в конфликт. Поэтому в июне 2014 года страны заключили перемирие.

Пятый президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с главой России Владимиром Путиным в "Нормандском формате" и начались переговоры о форме автономии для Донбасса.

Тогдашний украинский лидер решил не соглашаться на компромиссы РФ, а начать 1 июля масштабное наступление с целью полного разгрома "ЛДНР". В то же время, это решение было поддержано Соединенными Штатами Америки.

В июле 2014 года ВСУ добились удивительных успехов и освободили большие территории. Однако РФ все же вмешалась в войну и в 10-х числах августа смогла остановить украинское наступление в некоторых участках.

ВСУ потерпели поражение в "Прикордонной битве" и "Иловайском котле", когда в тыл зашло значительное количество регулярных войск РФ.

"Иловайский котел" стал одним из самых страшных сражений для украинской армии в войне на Донбассе. Там погибли 366 военных и были ранены 429 бойцов.

После этого Порошенко согласился подписать Минские соглашения.

Ранее в ISW заявили, что нехватка систем ПВО в Украине активизировала удары оккупантов авиабомбами по прифронтовым районам. Кроме того, это может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.

Также издание Le Figaro писало, что Украина обещает Западу контрнаступление в 2025 году, если ей помогут "продержаться" на фронте в 2024 году.