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Сьогодні десята річниця від початку війни на сході України — як все починалось

12 квітня 2024 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сьогодні десята річниця від початку війни на сході України — як все починалось
ЗСУ в Іловайську. Фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в п'ятницю, 12 квітня, відзначають десяту річницю з початку вторгнення Росії на східні території. Саме в цей день озброєні сепаратисти захопили райвідділи міліції кількох населених пунктах.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, як все починалося.

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Вторгнення Росії на Донбас

12 квітня 2014 року озброєний загін під командуванням колишнього полковника ФСБ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова захопив Слов'янськ, Краматорськ та низку населених пунктів Донецької області.

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Сепаратисти у Слов'янську. Фото: Reuters

Через два дні після цього колишній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції на сході. Одним з перших завдань АТО було звільнення Слов'янська.

Згідно з заявами влади, для відсічі російської агресії був обраний правовий режим антитерористичної операції через термінову потребу проведення виборів президента і парламенту після втечі Віктора Януковича.

Згідно з Конституцією України, в умовах воєнного стану це було б неможливим.

На той момент росіяни вже анексували український Крим та створили так звану "ДНР" у Донецьку.

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Захоплення Донецької ОДА. Фото: УНІАН

З цим і був пов'язаний рейд сепаратистів на Донбасі, оскільки росіяни мали загальний план з організації так званого "повстання" на сході України. 

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Сепаратисти вивісили прапор "ДНР" у Донецьку. Фото: УНІАН

У квітні-травні 2014 року росіяни, користуючись ефектом несподіванки, змогли встановити контроль над найбільшими містами регіону. 

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ЗСУ на Донбасі. Фото: mil.in.ua

Перемир'я між Україною та РФ

Російські загарбники не розраховували на силу опору України, однак вже у травні українські війська посилили заходи, а в Кремлі не готові були напряму втручатися в конфлікт. Тому в червні 2014 року країни уклали перемир'я. 

П'ятий президент України Петро Порошенко вперше зустрівся з очільником Росії Володимиром Путіним у "Нормандському форматі" та розпочалися переговори про форму автономії для Донбасу.

Тодішній український лідер вирішив не погоджуватися на компроміси РФ, а розпочати 1 липня масштабний наступ з метою повного розгрому "ЛДНР". Водночас це рішення було підтримане Сполученими Штатами Америки. 

У липні 2014 року ЗСУ досягли дивовижних успіхів та звільнили великі території. Однак РФ все ж втрутилася у війну та в 10-х числах серпня змогла зупинити український наступ в деяких ділянках.

ЗСУ зазнали поразки в "Битві на кордоні" та "Іловайському котлі", коли в тил зайшла значна кількість регулярних військ РФ. 

"Іловайський котел" став однією з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі. Там загинули 366 військових та були поранені 429 бійців.

Після цього Порошенко погодився підписати Мінські угоди.

Раніше в ISW заявили, що нестача систем ППО в Україні активізувала удари окупантів авіабомбами по прифронтових районах. Крім того, це може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. 

Також видання Le Figaro писало, що Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025 році, якщо їй допоможуть "протриматися" на фронті у 2024-му. 

Донбас
окупанти
війна в Україні
Росія

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