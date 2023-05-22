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Соловьев начал праздновать "захват" Бахмута, хотя там до сих пор длятся бои

22 мая 2023 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Соловьев начал праздновать "захват" Бахмута, хотя там до сих пор длятся бои
Украинский военный у пушки и российский пропагандист Владимир Соловьев, держащий в руках герб Бахмута. Фото: коллаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские оккупанты после многодневного противостояния "освободили" Бахмут. По его словам, это произошло после успешно завершившейся многодневной операции.

Об этом заявил Соловьев в прямом эфире.

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Пропагандисты празднуют "взятие" Бахмута, несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся в городе.

"Бахмут теперь Артемовск", — заявил Соловьев, вынеся в студию герб города Бахмут.

По его словам, "освобождение" произошло благодаря "героическому подвигу" вагнеровцев, имевших поддержку "бойцов красной армии".

Кроме того, как доказательство пропагандист показал фото въезда в город.

 

Какая ситуация в Бахмуте

Напомним, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Также мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что россиянам не удалось окружить Бахмут. При этом оккупанты потеряли часть стратегических высот вокруг города.

Добавим, что сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, контролирует ли Киев город Бахмут. Он отрицал захват населенного пункта российскими оккупантами.

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