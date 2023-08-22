Сотня вооруженных заключенных РФ массово покинули свои позиции: перехваченный разговор

Армия РФ. Фото: росСМИ

Стало известно, что около ста заключенных из подразделения "Шторм-Z", которых РФ бросила воевать в Украину, сбежали со своих позиций в районе Урожайное-Старомлиновка. Другие военные подхватили эту идею и хотят сделать то же самое.

Об этом говорится в перехваченном разговоре.

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Перехваченный разговор

— Передай всем взводам, всей полиции — с*бались сто примерно зэков в нашем направлении. Пусть будут бдительны. Как принял?

— Прием, принял тебя.

— Зеки п*дарасы. Стрелять на поражение можно?

— Они могут быть вооружены.

— Все, принял.

— Сбежали зеки. Усилить бдительность. Сбежали сто человек.

— Все, плюс, всем постам. Сбежали зеки, сто человек. Усилить бдительность.

— Работать по ним можно?

— Да. Они вооружены. Дали добро. Если что — по всем работать.

— Выходит, обратно надо вернуть в тыл?

— Ну, да-да. Так это вообще по всем направлениям.

— А давайте тоже с*бемся?

Напомним, в российском инфопространстве жалуются на то, что часть армии РФ, которая воюет на востоке Украины, не хватает военной техники. Это, в свою очередь, снижает их боевой дух.

Также добавим, что в телефонном разговоре российский военный рассказал своему товарищу, что в РФ уже некого мобилизовать. Русских не хватает для проведения очередной волны призыва.