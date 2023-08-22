Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сотня озброєних в'язнів РФ масово покинули свої позиції: перехоплена розмова arrow

Сотня озброєних в'язнів РФ масово покинули свої позиції: перехоплена розмова

22 серпня 2023 09:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сотня озброєних в'язнів РФ масово покинули свої позиції: перехоплена розмова
Армія РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що близько ста в'язнів з підрозділу "Шторм-Z", яких РФ кинула воювати в Україну, втікли зі своїх позицій у районі Урожайне-Старомлинівка. Інші військові підхопили цю ідею й хочуть зробити те саме. 

Про це йдеться у перехопленій розмові. 

Читайте також:

Перехоплена розмова

— Передай усім взводам, усій поліції — з*бались приблизно сто зеків у нашому напрямку. Нехай будуть обачні. Як прийняв?

— Прийом, прийняв тебе. 

— Зеки п*дараси. Стріляти на ураження можна?

— Вони можуть бути озброєні. 

— Все, прийняв. 

— Втікли зеки. Посилити уважність. Втікли сто людей. 

— Все, плюс, усім постам. Втікли зеки, сто людей. Посилити уважність. 

— Працювати по них можна?

— Так. Вони озброєні. Дали добро. Якщо що — по усім працювати. 

— Виходить, назад треба повернути в тил?

— Ну, так-так. Так то взагалі по усім напрямках. 

— А давайте теж з*бемся?

Нагадаємо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.

Також додамо, що в телефонній розмові російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ нема вже  кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз