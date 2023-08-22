Сотня озброєних в'язнів РФ масово покинули свої позиції: перехоплена розмова
Стало відомо, що близько ста в'язнів з підрозділу "Шторм-Z", яких РФ кинула воювати в Україну, втікли зі своїх позицій у районі Урожайне-Старомлинівка. Інші військові підхопили цю ідею й хочуть зробити те саме.
Про це йдеться у перехопленій розмові.
Перехоплена розмова
— Передай усім взводам, усій поліції — з*бались приблизно сто зеків у нашому напрямку. Нехай будуть обачні. Як прийняв?
— Прийом, прийняв тебе.
— Зеки п*дараси. Стріляти на ураження можна?
— Вони можуть бути озброєні.
— Все, прийняв.
— Втікли зеки. Посилити уважність. Втікли сто людей.
— Все, плюс, усім постам. Втікли зеки, сто людей. Посилити уважність.
— Працювати по них можна?
— Так. Вони озброєні. Дали добро. Якщо що — по усім працювати.
— Виходить, назад треба повернути в тил?
— Ну, так-так. Так то взагалі по усім напрямках.
— А давайте теж з*бемся?
Нагадаємо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.
Також додамо, що в телефонній розмові російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ нема вже кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.