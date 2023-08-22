Сотня озброєних в'язнів РФ масово покинули свої позиції: перехоплена розмова

Армія РФ. Фото: росЗМІ

Стало відомо, що близько ста в'язнів з підрозділу "Шторм-Z", яких РФ кинула воювати в Україну, втікли зі своїх позицій у районі Урожайне-Старомлинівка. Інші військові підхопили цю ідею й хочуть зробити те саме.

Про це йдеться у перехопленій розмові.

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Перехоплена розмова

— Передай усім взводам, усій поліції — з*бались приблизно сто зеків у нашому напрямку. Нехай будуть обачні. Як прийняв?

— Прийом, прийняв тебе.

— Зеки п*дараси. Стріляти на ураження можна?

— Вони можуть бути озброєні.

— Все, прийняв.

— Втікли зеки. Посилити уважність. Втікли сто людей.

— Все, плюс, усім постам. Втікли зеки, сто людей. Посилити уважність.

— Працювати по них можна?

— Так. Вони озброєні. Дали добро. Якщо що — по усім працювати.

— Виходить, назад треба повернути в тил?

— Ну, так-так. Так то взагалі по усім напрямках.

— А давайте теж з*бемся?

Нагадаємо, у російському інфопросторі скаржаться на те, що частині армії РФ, яка воює на сході України, не вистачає військової техніки. Це, своєю чергою, знижує їх бойовий дух.

Також додамо, що в телефонній розмові російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ нема вже кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.